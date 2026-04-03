何志勇：鄭麗文帶回和平紅利可加分

新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，即將進行國共領導人會晤。新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇接受中評社訪問表示，鄭麗文此次訪陸行對台灣當然是好事，兩岸本來就需要交流，鄭既然將此行定調為和平之旅，就必須要帶回和平紅利，這樣對她自己、對國民黨和對台灣才有加分作用。



何志勇認為，國民黨可到大陸爭取更多紅利回來，再對民進黨提出嚴正要求，把球丟給民進黨政府，讓這些紅利訴諸民意，讓民意去給執政黨壓力，到時候若民進黨政府仍不願意接球，對國民黨在2028年重返執政將有幫助。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委、國民黨革命實踐研究院副院長。



何志勇強調，國民黨現在雖不是執政黨，但大陸還是可以單方面對台灣釋出更多善意，不要管民進黨政府會不會接受或會不會阻擋，因為現在兩岸之間很多民生問題，大陸只要願意就可以單方面解決，包陸客、陸生和ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）等，若能全面開放，對台灣民眾來說一定相當有感。



他提到，根據統計，光是2025年，台灣遊客到大陸旅遊就已接近500萬人次，幾乎已恢復到新冠疫情前的水準，但陸客來台卻僅有逾55萬人次。陸生來台就學也面臨類似的情況，從2015年最高峰有逾3萬多名陸生來台就學，但2025年僅剩約3千多名陸生在台就學。由此便可看出，兩者之間的落差有多大。



何志勇指出，台“教育部”已示警，因少子化與虎年低婚育的雙重效應，2028年虎年出生的大學新生將斷崖式降至約17.3萬人低點，未來16年的大學生也會平均每年遞減約3500人，到時候至少會有40所私立大專校院面臨轉型或退場壓力，成為台灣高教史上的關鍵存亡點。所以教育交流也是在野黨可以積極去爭取的紅利。

