蕭旭岑隨鄭麗文訪陸　時時有人加油打氣

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，9日傍晚抵達北京，有望進入此行的重頭戲，國共領導人會晤。訪團成員中有個很特別的小插曲，即黨副主席蕭旭岑在這幾天中遇到許多人的打氣，包括和他熟識的陸方人員、民眾，還有台商，最常對蕭講的三個字就是“辛苦了！”



事情起因就是蕭旭岑在擔任國民黨副主席之前，曾為馬英九基金會執行長，隨馬英九多次帶領台灣青年前來大陸交流，在兩岸這一塊打出不錯的口碑，近來卻爆發人事風波。



也因此，蕭旭岑此次隨鄭麗文訪陸過程中，許多曾和他交流過的陸方人員在訪團抵達第一天的宴會中，紛紛上前向蕭致意，都帶著感嘆地語氣說“辛苦了！”。



最特別的是，8日鄭麗文一行前往南京中山陵謁陵，在走上392階梯的過程中，旁邊圍觀的大陸民眾除了喊“鄭麗文加油！”，也有人加碼喊了“蕭旭岑加油！”，看得出連大陸民眾都對馬英九基金會人事風波的關心程度。



而9日台企聯午宴時，據與會人士轉述，許多台商會長與代表都紛紛趨前與蕭旭岑合影，不只向他說辛苦了，還有人握住蕭的手說“委屈了！”，一位台企聯副會長說，蕭在台商圈的評價是“很有分寸”，而且很維護馬英九，有心人士那些不實影射，他們都覺得很離譜，也相信蕭最終會得到公道。