關注：民進黨台北市長提名賴、蔡續角力

傳出蔡英文日前親自勸進鄭麗君參選台北市長。（府提供資料照） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市長提名再現派系角力，原本選對會已要徵召不分區“立委”沈伯洋參選，但先是在會前傳出北市議員擔心影響“小雞”選情，後來又傳出選對會有不同意見而暫緩徵召，從這一連串發展觀察到，賴清德與蔡英文的勢力在各縣市提名初選後再現角力痕跡。



台北市是年底九合一選舉的領頭羊角色，扮演關鍵影響力，尤其對於北台灣更是能帶動選情。新北市目前民進黨提名英蘇聯盟的蘇貞昌女兒、蘇巧慧參選，蘇曾在社群放上與“行政院副院長”鄭麗君合照，顯然認為台北市提名鄭麗君，兩人聯手能帶動北台灣選情。



但對於同為賓州大學同學、綠委沈伯洋出戰台北市，蘇巧慧僅有回應不管提名誰，相信黨會有最好評估，還說過去在賓州大學，都是她照顧別人比較多，此話是否話中有話。最近也陸續有政治名嘴分析，民進黨若提名沈伯洋選台北市，新北市參選人蘇巧慧將是第一個受災戶。



因此，之前選對會暫緩提名北市人選就被認為是蘇系在選對會出手。之後又傳出蔡英文兩度親自勸進鄭麗君出戰北市長選舉，英蘇聯盟應是擔心提名沈伯洋參選北市長對北台灣選情造成嚴重衝擊，尤其是衝擊新北選情。



選對會日前討論的4位人選包括，“政院副院長”鄭麗君、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委范雲，又傳出第5位是英系、黨秘書長徐國勇，這都是為了鄭麗君如果堅決不出戰，英系也在找備案人選，對上賴系的備案人選沈伯洋或是范雲，賴蔡角力持續在北市長提名上演。



之前也被點名過的前秘書長、“正國會”派系林右昌避免再度被點名，則提前表態他選擇前往美國智庫擔任訪問學人，林右昌不想得罪任一方，選擇暫避台灣是非之地。