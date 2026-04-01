趙春山：習鄭會營造和平氛圍　這是起點

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月10日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文訪陸可望進行國共領導人會晤。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山9日接受中評社專訪分析，此次習鄭會最大意義在於營造兩岸和平氛圍，這是起點，寫下一個句點，距離真正達成兩岸和平仍有相當距離，未來發展仍待持續觀察。



趙春山也認為，此行有助建立鄭麗文在國民黨內權威與兩岸政策發言權，甚至具有一定歷史定位意義；但國民黨內部仍存在不同聲音，如何將訪問成果轉化為黨內共識，甚至延伸至藍白合作與全民支持，仍是重大挑戰。



趙春山，政治大學政治研究所博士，現任淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問。歷任亞太基金會董事長、遠景基金會董事長，政治大學東亞研究所長、俄羅斯研究所長、國際關係研究中心副主任等職。



趙春山向中評社說，鄭麗文訪問過程中要談務實，不要打高空，否則既難以落實，也容易在台灣引發政治爭論，對選舉反而不利。舉例2005年國民黨前主席連戰訪陸為例，當時“胡連會”聚焦交流與氛圍，並未設下明確談判底線，但卻為後續兩岸關係發展奠定基礎。



趙春山表示，不應過度期待中國大陸會提出實質利益或“禮包”，他要反問“台灣能給大陸什麼？要帶回什麼伴手禮？”國民黨目前並未執政，即便大陸提出措施，也未必能實際落地執行，反而可能製造不切實際的期待。



他進一步說明，陸方對鄭麗文此行確實高度重視，但這種“高規格對待”不應被解讀為前所未有。舉例馬英九卸任後訪陸會見大陸領導人，或國民黨副主席夏立言與地方高層互動，皆屬類似安排，中國人講究禮尚往來，不需要過度放大。