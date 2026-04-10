綠完蛋？郭正亮：鄭麗文讓和平成兩岸基調

國民黨主席鄭麗文9日赴上海洋山港參訪。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，9日赴上海洋山港參訪，鄭在參訪結束後發表談話時，以“在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海里游的應該是魚，不是軍艦”，期盼兩岸攜手創造區域穩定。前“立委”郭正亮9日在網路節目表示，鄭麗文此行若能成功達成目的，就是讓和平的基調，成為兩岸的基調，證明兩岸可以共議政治，然後避免兵戎相見，民進黨就完蛋了。



郭正亮9日在網路節目《亮話天下》中表示，到目前為止，鄭麗文都表現得非常得當。鄭麗文此行如果成功達成目的，就是讓和平的基調，成為兩岸的基調，證明兩岸可以共議政治，然後避免兵戎相見，民進黨就完蛋了，民進黨就會變成大家覺得莫名其妙的政黨，也就是你一天到晚想要抗中保台，然後希望跟日本結盟、跟美國結盟，人家卻不知道你在幹什麼。和平本來就是最高的價值，你不努力追求和平，卻一天到晚搞一些動作，實際上你也打不過中國大陸。



郭正亮說，鄭麗文勇開和平窗，民進黨就會淪為國際怎麼看你，國際就會覺得，你這個執政黨莫名其妙，“行政院長”卓榮泰還在威脅，鄭麗文到北京不要過頭，還有陸委會，因為他們知道，他們愈來愈邊緣化。國際上會愈來愈覺得，他們這一群是莫名其妙的政治人物，就只是為了自己的意識形態，無視於整個國際形勢的變化。



針對鄭麗文參訪上海洋山港時提及，“在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海里游的應該是魚，不是軍艦”。郭正亮認為，這個意思言簡意賅，兩岸應該共創利益，怎麼會是台灣要搞刺蝟島，不覺得很荒唐嗎？民進黨執政，兩岸的議題衹有戰爭議題，不覺得非常荒唐嗎？