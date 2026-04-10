綠扯陸黃海軍演不給藍面子　作家：張冠李戴

“漂浪島嶼”表示，大陸宣布黃海演習，綠營嘲諷不給國民黨面子，也太張冠李戴。（照片：漂浪島嶼臉書） 中評社台北4月10日電／中國大陸9日無預警宣布在黃海北部進行長達6小時“實彈射擊禁航演習”。民進黨發言人林楚茵表示，國民黨別再不切實際地對中共搖尾乞憐，實力才是和平的基礎，別把實彈演習當迎賓禮炮；儘速通過軍購特別預算與總預算，讓國家運作回歸正常軌道，才是最佳解方。



作家“漂浪島嶼”9日在臉書發文酸說，現今習鄭會在即，中國大陸舉辦黃海演習，綠營挪作不給國民黨面子，也太張冠李戴，遠的太過牽拖。地圖好歹看一下，黃海演習距離台灣約1000公里，真正對象是威嚇日本。



“漂浪島嶼”9日表示，中國大陸宣布黃海演習，綠營嘲諷不給國民黨面子，證明和平虛妄，網軍側翼紛紛開始傳布，國民黨丟臉丟到北京。但是地圖好歹看一下，黃海演習其實離台灣相當遙遠，演習距離約1000公里，真正對象是威嚇日本，特別是3月日本宣布12式陸基反艦飛彈增程改良型遠程飛彈，射程達1000公里，部署在九州一帶，可遠射朝鮮、中國大陸沿岸。中國大陸遠程飛彈威嚇日本，日本遠程飛彈回敬中國大陸，中國大陸發動演習再行威嚇，屬於中日之間的戰略攻防，歷年中日互槓屢見不鮮。



“漂浪島嶼”說，現今習鄭會在即，中國大陸舉辦黃海演習，綠營挪作不給國民黨面子，也太張冠李戴，遠的太過牽拖。其實多年下來，針對台灣的威嚇演習，區域就是台灣近海，海保署日前不是才公布監控地圖，若真要威嚇台灣，演習區域會在地圖範圍中，不會在黃海。



“漂浪島嶼”認為，其實習鄭會，只要能證明不獨不武，甚至形成不挑釁、不威嚇的理解，台海就有基本消極的和平，這也是民進黨最不願見到，台灣維持現狀，中國大陸就一直搞和平統戰，2027沒有攻台計劃。甚至直白說，中國大陸攻不攻台，越來越證明，時間取決台灣手上。