綠最終派誰戰蔣萬安？吳子嘉斷言就是沈伯洋

《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中天《新聞千里馬》節目專訪。（截自新聞千里馬YouTube畫面） 中評社台北4月10日電／2026年台北市長選戰，中國國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任。民進黨布局備受關注，一度傳出蔡英文二度“勸進”“行政院副院長”鄭麗君出馬，不過蔡英文辦公室否認。針對民進黨人選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，鄭麗君不可能出戰台北市長，人選就是沈伯洋。國民黨主席鄭麗文應該會高興死了，天降神兵，來了一個沈伯洋。



主持人馬千惠9日在中天《新聞千里馬》節目中說，感覺目前沈伯洋出戰蔣萬安的機率還是最高。吳子嘉表示，不是機率高，就是沈伯洋。鄭麗君不可能出來選台北市長，鄭麗君這一生最大的願望就是選“總統”。



吳子嘉指出，沈伯洋到底何人也？他是民進黨不分區第一名，但他不光是一個“立法委員”，他具有強烈的政治指標意義，非常強烈。他代表著某種路線、意識型態。沈伯洋代表一種激進派的“台獨”份子，他跟黑熊部隊有著很密切的關係。沈伯洋不是一個人，他們是一夥人，這個就比較可怕了。



馬千惠問到，沈伯洋如果代表民進黨參選台北市長，他的票數會比當年參選的前“衛福部長”陳時中多嗎？有沒有辦法突破同溫層呢？吳子嘉認為，這不是沈伯洋考慮的事情，他要傳播的是“台獨”教義，他恐怕會壯烈犧牲。國民黨主席鄭麗文會高興死了，突然間天降神兵，來一個沈伯洋。



吳子嘉覺得，沈伯洋參選台北市長，對民進黨也是一個好安排。身兼黨主席的賴清德，這次選舉達標是“5＋1”，包括屏東、高雄、台南、嘉義、澎湖，可能再加上嘉義市，這個標準5＋1若達成之後。賴清德會因為九合一選舉達標，得到參選2028“總統”的機會，其他他就不管了。沈伯洋則是扮演思想的傳播者，這並不等於他要實現多少事。