美伊戰損比一比　張延廷：美國吃虧大

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電／美國和伊朗宣布臨時停火兩周，伊朗軍方發言人9日突然透過社群平台及官媒表示，我們至少擊落了一架敵方的先進戰機。但不清楚是在宣布停火前還是停火之後，也不清楚敵方指的是誰。前台灣空軍副司令、退役中將張延廷9日在政論節目表示，美國跟以色列去打伊朗，他們都是打一般價值的；伊朗還擊的報復性打擊，則是高價、高科技、高成本的，所以長久下來，美國會吃虧比較大。



張延廷9日在政論節目《中天辣晚報》被問到，美國或以色列那些先進戰機如果一再被擊落，他們的顏面也很難看？張延廷說，伊朗宣稱擊落的這一架飛機是以色列的、還是美國的，以色列的成本仍比較高。因為這一次伊朗的戰果也是蠻豐富的，把F－15打下來，還有讓美國要撤退時，必須自己把C－130炸毀，前前後後已經擊落最少16架MQ－9死神無人機。



張延廷指出，雖然美國總統特朗普稱，伊朗的90%防空戰力，都已被摧毀殆盡，伊朗已經沒有招架之力，但伊朗好像陸陸續續也讓美國產生重大的戰損。這種報復性的打擊不對稱，對美國的損失會相對的大，美國的E－3到B－4，一架大概5到6億美元，非常貴，因為電子裝備貴，還包括空中加油機。



張延廷更點出，美國、以色列去打伊朗，他們都是打一般價值的；伊朗還擊的報復性打擊，則是高價、高科技、高成本的，所以長久下來，美國會吃虧比較大，因為被打的都是高成本、高價的。所以張延廷認為，他們想要一步到位達成和談，可能性還是有問題的。