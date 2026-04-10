軍購案無進展　蔡其昌籲韓國瑜召集協商

民進黨團總召蔡其昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團舉行閉門黨團大會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月10日電（記者 張穎齊）針對“賴政府”提出新台幣1.25兆元軍購特別預算，藍白也各自提版本，目前協商無進展。民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌10日表示，若協商持續停滯，將把軍購案送交中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，由院長主持院級協商，因為已不能再拖了。



民進黨團10日在“立法院”進行閉門黨團大會。蔡其昌出面受訪表示，黨團大會已討論軍購案進度，民進黨立場是希望加速審查，9日由民進黨籍“立委”、“外交及國防委員會”召委陳冠廷召集朝野的協商，但國民黨團卻仍不出席，因此民進黨團將依程序直接送交韓國瑜，請韓國瑜出面進行院級朝野協商。



蔡其昌強調，“國防”預算攸關台灣安全，“立法院”有責任儘速完成審議，不應因政黨對立而延宕，該走的程序就要走，不能無限期拖延。



陳冠廷表示，很遺憾國民黨、台灣民眾黨團不出席朝野協商，原定下周再召集，但目前看起來國民黨的做法是要再排考察，是否刻意去阻擋、拖延？今天決議是交給韓國瑜去召開黨團協商，希望加速，期盼國民黨團不要畏懼黨團總召傅崐萁與習鄭會的壓力，勇敢協商軍購案。



民進黨政策會執行長吳思瑤表示，總預算已延宕多日，“國會”若持續不審，等同讓國家施政停擺，呼籲在野黨儘速回到審查正軌。綠委賴瑞隆也指出，今年已進入4月，總預算卻仍未完成審查，已嚴重影響各項施政與建設推動，包含體育賽事與地方建設皆受波及。

