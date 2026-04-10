台人口連27個月負成長3月新生兒數止跌回升

台灣人口已連續27個月負成長，但3月份出生數為8798人，較上月增加2275人，增加幅度為34.88%。（照片：台“內政部”網站） 中評社台北4月10日電／台“內政部”10日公布2026年3月戶口統計資料，截至2026年3月底，台灣人口數為2327萬568人，已連續27個月負成長，其中備受關注的新生兒人數止跌回升，3月出生數為8798人，較上月增加2275人，增加幅度為34.88%。



依據戶籍登記資料，截至2026年3月底止，戶數共有989萬2098戶，戶量為2.35人。就縣市別言，戶數以新北市179萬5059戶最多，占總戶數18.15%，其次為高雄市121萬4090戶，占12.27%，再其次為台中市117萬6023戶，占11.89%。人口數部分，2026年3月底人口數為2327萬568人，與上月比較則減少9705人。



新生兒部分，2026年3月出生數為8798人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.45‰，較上年同月減少590人，較上月增加2275人，增加幅度為34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣6.41‰，其次為台東縣6.17‰，再其次為彰化縣5.52‰；最低為基隆市2.29‰，其次為連江縣2.59‰，再其次為嘉義縣3.24‰。



死亡人數部分，2026年3月人口死亡數為1萬8607人，平均約每2.4分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為9.41‰，較上年同月減少26人，較上月增加3726人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣14.04‰，其次為嘉義縣13.84‰，再其次為花蓮縣13.36‰；最低為連江縣3.46‰，其次為金門縣7.22‰，再其次為新竹市7.67‰。



人口分布部分，2026年3月底0至14歲人口數為265萬9650人，占總人口比率11.43%；15至64歲人口數為1588萬8235人，占68.28%；65歲以上人口數為472萬2683人，占20.29%；至於20歲以上人口數則為1964萬2015人，占84.41%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.05%，最低為金門縣7.61%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.36%，最低為台北市63.70%；65歲以上人口比率最高為台北市24.43%，最低為新竹縣15.26%。