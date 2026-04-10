總預算案今仍卡關　韓國瑜下周召集協商

韓國瑜宣布朝野協商結果。（中評社 鄭羿菲攝） 針對總預算案，朝野協商結論。（中評社） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）朝野對立嚴峻，今年度總預算案仍卡關，已確定今天不會處理。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜10日上午在經過黨團協商後，宣布藍綠白黨團共識，總預算案復議案於下周由韓國瑜召集黨團協商處理。



“立法院”朝野“立委”10日上午達成的朝野共識包括：一、總預算案相關事宜，於下周由院長召集黨團協商處理。二、台灣民眾黨團提案延會至7月31日不說明及發言，依提議進行表決。三、民眾黨團提案“中選會”完成就職案不說明，大體討論由各黨團各推派1人發言，發言完畢依提議進行表決。



復議是“立法院”議事程序的一環，讓“立委”可再思考一次確定是否同意，常見於法案三讀後，推動政策的政黨為了避免有機會翻案，會提出復議，因為經復議後，就必須再重新處理一次，直接提復議就能封殺所有翻案機會。但反對黨也必須在一開始就沒有提過反對意見。



由於總預算案曾被民眾黨團提出復議，若要處理該案，須將復議案排入議程否決後，才能讓總預算案順利“解套”，進行後續包含付委在內等程序。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣2日曾呼籲朝野各退一步，對於“立法院”三讀通過之法律案，“行政院”即應依法副署並執行。對於總預算、特別預算，“立法院”基於“憲法”義務，理宜儘速審議。