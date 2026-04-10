ART尚未送審　藍白合作擬延會至7／31

“立法院”延會案表決結果。（中評社 鄭羿菲攝） 藍委高舉“贊成”手舉版。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團10日於“立法院”會提案本會期延至7月31日，在藍白“立委”人數優勢下，以59票贊成、47票反對情況下照案通過，民眾黨團延會提案逕付二讀，並交付民眾黨團負責召集協商。



在表決民眾黨延會提案時，民進黨籍“立委”高舉“反對”手舉版，並高喊“不審預算延會幹嘛？”、“保護國民黨團總召傅崐萁喔？”；中國國民籍“立委”則高舉“贊成”手舉版，藍綠雙方較勁意味濃厚；而民眾黨籍“立委”則坐在座位上按表決按鈕，並未有對抗動作。



民眾黨提案理由如下：



本會期即將於5月31日屆期，但賴清德及“行政院長”卓榮泰施政嚴重怠惰，遲未將“司法院”大法官及通訊傳播委員會委員（NCC）等缺額名單送請“立法院”審查，放任機關空轉，嚴重侵害人民權益。另對於“立法院”三讀通過的“軍人待遇條例”及“警察人員人事條例”的修法，卓榮泰竟悍然違法拒不編列預算，致使“立法院”無從審查違法的總預算案。此外，“行政院”一再大內宣台美關稅談判的成果，但“台美對等貿易協定（ART）”及“台美投資備忘錄（MOU）”等文本，都尚未依法送請“立法院”審議，產業及勞工仍無所適從。



為挽救賴清德及卓榮泰拖延、不作為之惡果，“立法院”須為國家保留最大彈性，使“賴政府”有時間補足程序、亡羊補牢，更正其違法行為，亦使“立法院”有充足時間嚴格審議相關法案而非草率倉促過水，並保留時間處理重大民生法案，建請“立法院”會作成“本會期延長至2026年7月31日止”。