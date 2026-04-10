升級客家活動　許淑華化身模特宣傳

南投縣長許淑華宣傳“2026南投Hakka嘉年華”活動。（中評社 方敬為攝） 許淑華宣傳“2026南投Hakka嘉年華”活動。（中評社 方敬為攝） “2026南投Hakka嘉年華”宣傳記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月10日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華任內將縣府文化局客家事務科升格為二級機關“客家發展所”，強化對縣內客家族群服務。她今天並宣布，將整合過去縣內客家音樂會、桐花祭等活動，推出“2026南投Hakka嘉年華”。許淑華並化身模特，披上客家藍染的圍巾替活動宣傳，邀請大家到南投體驗客家之美，傳承客家文化。



南投縣政府客家發展所10日舉辦“2026南投Hakka嘉年華”系列活動宣傳記者會，許淑華親自主持，宣布活動期間從今年4月18日起一路至7月11日，將推出客家桐花祭、“客家藍”草地音樂會、客語歌唱比賽及兒童劇演出等，邀請民眾走入客庄、欣賞桐花、聆聽音樂，感受南投客家文化的魅力。



許淑華表示，南投縣內有許多客家族群，並有部分鄉鎮居民以客家人為主體，縣府去年起將客家事務科升格為客家發展所，希望能夠擴大對客家朋友的服務，今年也整合縣內客家文化活動，從上半年一路熱鬧到下半年，希望藉此傳承南投客家之美。



許淑華並化身模特，先是抱著客家藍染抱枕拍照，隨後又圍起藍染領巾，試吃客家傳統米食，並秀了幾句客家話，積極宣傳“南投Hakka嘉年華”。