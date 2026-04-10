台灣孫文南院肯定習鄭會　兩岸和平共融同好

台灣孫文南院院長汪明生帶領團隊前往重慶進行參訪交流。（照片：台灣孫文南院提供） 中評社台北4月10日電／針對中共中央總書記習近平與中國國民黨主席鄭麗文10日舉行“習鄭會”，台灣孫文南院10日發表聲明表示高度肯定與樂見，認為此舉有助於推動兩岸關係朝向和平、共融、同好的方向發展。台灣孫文南院強調，大陸未來的繁榮與強大已是清晰可見的趨勢，兩岸應把握契機，深化理解與合作。



台灣孫文南院院長汪明生指出，鄭麗文此次走訪大陸，並在中山陵發表呼籲“國共和解、兩岸和平才是真正的轉型正義”，這番話深刻觸及兩岸關係的核心。真正的轉型正義不應僅限於島內的政治操作，更應從兩岸民族大義與歷史高度出發，正視過去、共創未來。他強調，唯有國共兩黨重新對話、化解對立，兩岸才能真正走向穩定與繁榮。



與此同時，汪明生也親自帶領團隊前往重慶進行參訪交流。他表示，台灣孫文南院長期走的是群眾路線，關注重點始終放在公共事務與民生福祉上，這正是孫中山先生“民有、民治、民享”理想的實踐。透過實地走訪，團隊深入瞭解大陸在基層治理、社會福利與區域發展方面的具體作為，期望能將這些經驗帶回台灣，作為推動兩岸良性互動的參考。



汪明生進一步說明，鄭麗文在中山陵所發表的演講內容，與台灣孫文南院多年來努力的方向高度一致。孫文南院自成立以來，便持續推動兩岸民間交流、學術對話與政策研討，特別是在地方治理、社區營造、社會保障等民生議題上，積極促成兩岸專家學者的互動與合作。他認為，兩岸的和平不應只是口號，而應落實在每一次對話、每一項政策與每一個人的日常生活中。



汪明生最後呼籲，兩岸應摒棄對抗思維，回歸理性與務實，從基層做起、從民生著手，逐步建立互信與共識。他指出，大陸的快速發展與社會進步，已為兩岸合作提供堅實的基礎與廣闊的空間。台灣不應自外於這股潮流，而應積極參與、共創雙贏。



台灣孫文南院重申，將持續秉持孫中山先生的理念，推動兩岸和平發展，並期盼未來能有更多類似“習鄭會”的高層對話，為兩岸關係注入更多正能量。