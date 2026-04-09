曲兆祥：白有三大危機　柯P受損但還未崩盤

中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月12日電（記者 鄭羿菲）“台灣民眾黨目前面臨三大危機，導致支持度下滑。”中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，一、前民眾黨主席柯文哲一審遭判刑17年。二、民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀掀起的黨內外爭議。三、民眾黨主席黃國昌請辭“立委”後，民眾黨團聲量陡降。不過，柯文哲、民眾黨還不到崩盤的地步。



曲兆祥說，民眾黨未來只能先求生存，才有是否泡沫化的問題，要觀察兩大關鍵指標，一、因案退黨的新竹市長高虹安今年在新竹市長選舉中，會否低於2022年選舉的得票率45.02%。二、2026年到2028年藍白之間的合作氛圍是否順暢。若這兩項都是正面的，代表民眾黨短中期都還會存續。



曲兆祥指出，現在還沒人敢斷言柯文哲的政治生命已終結，馬來西亞總理安華的例子就在眼前，而民眾黨的發展寄望2條路，一是“藍白合”，二是柯文哲正式被關押拘禁前，能發揮多大的政治能量，能否走向街頭運動路線，帶起“司法改革”的社會運動。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學國家發展研究所兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，2026年確實是民眾黨從2019年成立以來，除2024年柯文哲遭羈押禁見外，面臨的非常大的挑戰。民眾黨現在有三大危機：一、柯文哲一審遭重判17年有期徒刑、褫奪公權6年，喪失2028大選資格。二、陸配李貞秀爭議，包括戶籍問題、與因官司退黨的新竹市長高虹安的恩怨。三、黃國昌請辭後，民眾黨“立法院”黨團戰力、聲量陡降。這都造成民眾黨支持度降低。



曲兆祥說，民眾黨的支持度，在柯文哲2024年8月爆出政治獻金爭議、9月遭羈押禁見，當時的民調有往下掉，但2025年開始慢慢拉回來，直到2025年8月被放出來，在今年2月、3月一審宣判前的民調平穩地在20%到25%區間，但目前民調確實往下滑，原因就在三大危機造成中間選民對民眾黨有很多問號，選民心中不見得會有答案，但自然保持一定距離。

