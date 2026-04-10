美伊停戰、習鄭會　台股今上漲站穩3萬5大關

台股10日多頭氣勢如虹，指數開高走高，終場收在最高點35417.83點。(照:Yahoo股市網站) 中評社台北4月10日電／受到以色列與黎巴嫩同意停戰談判以及習鄭會正式登場，再加上台積電法說召開在即提振，台股今日多頭氣勢如虹，指數開高走高，終場收在最高點35417.83點，上漲556.67點，成交量 8295.37億元，距離歷史高點35579.34點不到百點。台積電上漲45元重返2000元大關。



自特朗普於2月28日宣布開戰以來，台股一度遭遇重挫，但今日的強勁收盤價已完全收復了戰前最後一個交易（2月26日收盤35414.49點）的失土，甚至微幅超越戰前水準。本周台股狂飆2845.4點、漲幅8.74%，周K線強勢拉出一根實體大長紅棒，創單周最大漲點。不過在中東停戰協議尚未簽署前，仍須持續觀察局勢變化。



電子權值股走揚，台積電（2330－TW）上漲45元，漲逾2%，來到2000元；台達電（2308－TW）漲逾 5%，來到1735元新高價；廣達（2382－TW）漲近3%，鴻海（2317－TW）、聯發科（2454－TW）紛紛走紅。



受惠Touch Taiwan大展加持與台積電COUPE平台預計今年量產的利多，點火矽光子族群買盤。龍頭聯亞（3081－TW）、光聖（6442－TW）雙雙亮燈漲停，同族群的汎銓 （6830－TW）、惠特 （6706－TW）、統新 （6426－TW）、眾達 － KY（4977－TW）與正凌（8147－TW）也全數強攻漲停。此外，網通廠智邦（2345－TW）憑藉最強首季營收穫外資點讚，盤中亮燈漲停並以 1855 元改寫新天價。



受亞馬遜透露旗下寬頻服務將於年中啟用的消息激勵，低軌衛星概念股群起上攻，台揚（2314－TW）攻上漲停，兆赫（2485－TW）勁揚逾7%，昇達科（3491－TW）盤中亦上漲近4% 。



外資看好AI資料中心對高頻寬記憶體（HBM）的剛性需求，帶動記憶體報價走升，創見（2451－TW）盤中大漲逾 8% 觸及253元，南亞科（2408－TW）、華邦電（2344－TW）漲逾3%。