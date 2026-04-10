關注：習鄭會後　綠打鄭麗文夫婿抹紅升級

綠委范雲。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）國共領導人10日在北京人民大會堂會晤，民進黨攻勢升級，除持續攻擊鄭麗文外，10日更指控鄭夫婿駱武昌早年疑似遭“調查局”吸收為“運用人員”，更傳出因鄭的副手蕭旭岑被控財政紀律問題，檢調恐介入調查，這種從外圍包抄的抹紅司法升級戰，意在不容2026、2028大選的抗中保台神主牌遭受侵犯。



習鄭會這天，台官方檔案館曝光一份1988年校園佈建公文曝光，指駱武昌曾被列為“運用關係”，隨即被綠委范雲加碼澆油稱“解開多年謎底”，強調駱當年比其他人更“台獨”、更激進。這類說法看似回顧歷史，實際上卻把輿論引向是否遭滲透？立場為何轉變？劍指鄭麗文。



此外，蕭旭岑也陷入風暴，日前馬英九基金會內部爭議，延燒到馬英九、金溥聰喊出將蕭的財政紀律問題送檢調，傳出檢方恐將有動作。觀察從駱武昌到蕭旭岑，這2條軸線並非巧合，而是直接從鄭麗文身邊人開刀，打家人、打左右手、再擴及組織，逐步削弱鄭麗文的習鄭會效益、加大抹紅司法戰。



賴清德也在鄭麗文7日訪陸起，至10日間連發4篇臉書文，從談到台灣社會運動家鄭南榕、言論自由、美國議員訪台、到《台灣關係法》47週年，反覆強調“中國威脅”、“和平靠實力”、‘國防’不能打折”，繼續強化抗中保台牌，不讓鄭麗文的兩岸和平交流話語在社會發酵。



民進黨“立法院”黨團、“國防部”、“海委會”等單位也全出動，頻批鄭麗文訪陸期間，大陸仍有軍機、軍艦、公務船遶台、黃海軍演等，繼續將國民黨團缺席軍購協商與訪陸行程連結。



更甚者，“行政院長”卓榮泰在3月底就於“立法院”議場備詢警告，若鄭麗文帶著“一中”、“九二”去談，將不利台灣；陸委會主委邱垂正更喊出，未經授權不得簽政治性協議，最重可判5年有期徒刑。另外“行政院”也已通過“國安法”修正草案，擴大對參與組織與相關行為的規範。