綠指白營女性是禮物　民眾黨要賴3天內道歉

民眾黨召開記者會痛批，民進黨物化女性，假平權真汙名。（照片：民眾黨提供） 中評社台北4月10日電／民進黨性平部近日發布Podcast影片談論女性參政，影片中竟然以“禮物”、“換了甚麼”等各種充滿暗示性言論，影射台灣民眾黨多位女性同仁，民進黨性平部主任李晏榕沒有出聲制止，還連連點頭附和。台灣民眾黨10日由台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢連袂召開記者會，嚴厲譴責並限期民進黨主席賴清德、民進黨性平部主任李晏榕於3天之內公開道歉，否則台灣民眾黨將在下周正式採取法律行動，捍衛權益、以正視聽、絕不寬貸。



黃瀞瑩表示，民進黨一向是“搞雙標、綠能你不能”，如今再度爆發性平爭議，“試問范雲您在哪裡”。黃瀞瑩痛批性平議題對民進黨而言，擺明就是“選擇性正義”，一再以性平作為包裝攻訐政敵，是不折不扣的“綠權壓迫”，民進黨欠全台女性工作者一個道歉。



陳怡君提到，當看到民進黨這段爭議影片，心情是不解、震驚、憤怒又非常不舒服。陳怡君提到民進黨屢屢標榜性平，卻放任女性黨公職攻擊其他政黨黨派的從政女性，這是何其諷刺的亂象。進步價值應該是各自肯定不同政治立場、彰顯專業價值，而非一方面大談女性困境，卻對他黨女性人士貼標籤。陳怡君質疑賴清德“難道因為我是台灣民眾黨的女性就要被攻擊？”，並呼籲性平不是民進黨的專利，“我是陳怡君、我不是誰的禮物”



身為母親的陳語倢舉出2023年6月，時任民進黨大選參選人的賴清德在“性別平等教育法”公布施行滿十九周年時稱提及“社會上仍有許多刻板印象，幽微地存在於大家習慣的語言中，應該要在校園繼續努力，讓學生認識多元的性別觀點，擁有可以察覺性別權力不平等的能力，並且知道如何尊重、接納自己與他人的性別展現。”今年三八婦女節，賴清德也透過臉書提到“當社會願意給女性更多支持與選擇空間，台灣將更溫暖且更有力量。當一個社會願意給予女性更多支持與選擇的空間，台灣不只會更溫暖，也會更有力量。”

