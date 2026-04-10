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侯友宜看習鄭會 穩定兩岸與國際參與並進
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2026-04-10 16:21:37
新北市長侯友宜。（新北市新聞局提供）
中評社台北4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，10日上午與中共中央總書記習近平會晤。國民黨籍新北市長侯友宜10日表示，他一向主張“國防強化實力、交流降低風險”。
侯友宜也說，“咱的國家叫中華民國，我們堅持台灣民主自由的制度，穩定的兩岸關係與實質的國際參與應是同時並進。”
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