侯友宜看習鄭會　穩定兩岸與國際參與並進

新北市長侯友宜。（新北市新聞局提供） 中評社台北4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，10日上午與中共中央總書記習近平會晤。國民黨籍新北市長侯友宜10日表示，他一向主張“國防強化實力、交流降低風險”。



侯友宜也說，“咱的國家叫中華民國，我們堅持台灣民主自由的制度，穩定的兩岸關係與實質的國際參與應是同時並進。”