李銘義：兩岸制度化和平方案是正向發展

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月11日電（記者 蔣繼平）“習鄭會”10日在北京人民大會堂東大廳登場。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義向中評社表示，這次談話重點從政治與文化兩個基礎上，去強調避戰制度性的和平方案，制度性代表持續性，未來可繼續往下走，也可擴及其他政黨與縣市、城市交流，奠定制度後未來有更多機會進行對話交流，是正向的發展。



李銘義表示，外界關注的避戰，譬如透過熱線、互設辦事處、互相有軍事活動節制。選擇和平的會比戰爭多，選擇交流的會比不交流多，選擇對話會比對立好，所以對國民黨是歷史上的契機。對共產黨來說在對台發展找到支點，並繼續推動和平方案。



李銘義表示，有交流、有對話、有和平性的避戰方案，兩岸就不用再陷入戰爭泥潦。這樣的話，兩岸的局勢就不再掌握在大國裡面，而是掌握在台灣自己的手裡面。尋求避戰的話，台灣花在對美軍購的錢也不用那麼多，因為買再多武器也不能保證台灣安全。經費可用在社福、教育、長照等方面，預算可做更有效運用。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



“習鄭會”雙方在開場白中多次強調“和平”“民族復興”與“兩岸交流合作”，並重申“九二共識、反對台獨”的政治基礎。在安全議題上，鄭麗文明確呼籲，應“尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範”。



觀察這次公開談話內容，李銘義表示，至少穩定兩岸交流的形式，因為以前在民進黨執政時期，民進黨大量去抹紅國民黨，距離國民黨主席上次訪陸交流已有10年，2015時任主席洪秀柱訪陸之後的三任主席朱立倫、吳敦義、江啟臣皆未訪陸。很長一段時間都是國民黨副主席去看台商，針對經貿的部分。



李銘義表示，這次鄭麗文剛上任就提出今年上半年要去訪問大陸，上半年也要到訪問美國。所以會發現，習鄭會的歷史意義，具鞏固兩岸交流的政黨態勢，其實有兩個基礎，政治基礎上是九二共識反對“台獨”，文化基礎上是中華民族的共同概念。