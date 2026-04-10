民進黨指樣板、禮物！黃瀞瑩：感到震驚

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月10日電（記者 莊亦軒）民進黨性平部日前上傳影片談論女性參政困境，不料內容卻攻擊台灣民眾黨，將民眾黨女性政治人物稱為“禮物”，引發輿論反彈。影片當中被提到的台灣民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩10日回應，主持人與來賓同為女性政治工作者，卻影射她被作為性別歧視的樣板，並在討論中出現“禮物”、“樣板”這類不堪入目的字眼，她感到震驚，也非常遺憾。



民進黨性平部日前釋出影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政的鬼故事，張慧慈指出“像民眾黨的女生，甚至出來就是禮物”。此影片一釋出引起輿論譁然，台灣民眾黨10日大動作召開記者會，要求民進黨主席賴清德、民進黨性平部主任李晏榕於3天之內公開道歉，否則將採取法律行動。



黃瀞瑩無奈表示，影片中，主持人與來賓細數女性參政經常被性化、被抹黑的困境，然而這份理應是跨越黨派的性別共感，竟然話鋒一轉，瞬間竟變成了攻擊政敵的武器。影片開頭主持人提到，民進黨性平部的任務是鼓勵更多女性參政，這理應是一個進步社會不分黨派共同努力的目標。然而，當民眾黨同樣在為提升女性政治參與而努力時，為何在妳們口中卻成了被物化的“禮物”與“宣傳樣板”？



黃瀞瑩回應，節目打著性平大旗，一邊談著女性參政困境，一邊卻用這些標籤來否定其他政黨女性的參政動機，這種由掌握話語權者來決定女性的價值，就是妥妥的“綠權壓迫”。事實證明，民進黨總是選擇忽視黨內的醜聞，卻將所有的力氣用來貶低、抹黑他黨的女性。實話一句，民進黨的性平部，從來不敢真的“管”民進黨。



黃瀞瑩指出，身為被節目來賓直接點名的當事人，她必須站出來，真正的性別平等，不是誰的專利，更不該是為了政治立場服務的選擇性正義。



黃瀞瑩表示，性別平權不該有顏色之分，真正的進步價值，是肯定每一位女性不論身處何種政治立場，都能在各自的崗位上展現自己的專業與韌性。跟所有的女性政治工作者一樣，我們參政，從來就不是為了成就誰的門面與樣板，是為了實踐對台灣這片土地的諾言。

