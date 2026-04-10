台灣拚機器人　4年投200億至少設3家新創

“國家智慧機器人研究中心”揭牌典禮。（照片：台南市政府提供） 中評社台南4月10日電／台灣“國研院國家智慧機器人研究中心”10日在台南揭牌，“國研院院長”蔡宏營表示，智慧機器人產業推動方案今年啟動，預計4年投入新台幣200億元，目標成立至少3家機器人系統新創公司。服務型機器人需求日益增加，將優先推動醫療照護、餐飲、危險場域等3大領域導入應用。



位於台南沙崙的“國研院國家智慧機器人研究中心”10日舉行揭牌典禮，賴清德、“國科會主委”吳誠文、“教育部長”鄭英耀、“國研院院長”蔡宏營、台南市長黃偉哲等人出席。



蔡宏營表示，智慧機器人產業推動方案預計2026年到2029年間，投入200億元，包括科技預算100億元、“國發基金”100億元，顯示不只著重基礎科研及應用，也重視產業創新。



蔡宏營指出，目標為進行智慧機器人系統開發和新創培育，成立至少3家機器人系統新創公司，另外，也要讓智慧機器人“國內”產值擴大，希望相關產值5年內由40億元擴至500億元，更重要的是要加速提升智慧機器人社會普及度，因應“國內”勞動力不足問題。



他說，面對少子化、超高齡社會挑戰，服務型機器人需求升溫，據統計2030年全球市場規模將翻倍，預計超過1500億美元。台灣將優先推動危險場域、醫療照護、餐飲等3大領域導入服務型機器人，並逐步助百工百業升級。



蔡宏營也引述台積電董事長魏哲家說法，“智慧機器人的價值在於協助人類改善生活”，期盼建構智慧機器人共享平台，攜手產學研共創科研應用，進一步建立機器人產業生態系。

