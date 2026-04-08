台人辦第2本護照　李銘義：人民想要和平

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月11日電（記者 蔣繼平）台海軍事緊張局勢升溫，美國媒體《CNN》都報導台灣人掀辦第2本護照與資產外移潮等B計畫。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義向中評社表示，因為近兩年台灣政府都鋪陳會打仗、且會打進台灣內陸的消息，背後邏輯是消耗戰，但人民想的是避戰、和平，自然讓所有台灣人民感到害怕了。



李銘義強調，第一優先是避戰，再來是談判，最下策才是對戰。但是台灣面積小、腹地也小，完全沒有退守空間，與烏克蘭、伊朗土地面積遼闊不一樣。更要認知，美國搞到最後也不是用戰爭來解決問題，而是用一貫的談判、做生意方式來解決。



李銘義表示，台海問題是中國人的問題，是兩岸的問題，所以需要兩岸避戰方略來解決，而不是倚靠美國軍事武力去做反戰，這樣沒用。就算花幾十億美金搞台版鐵穹（台灣之盾）防空系統，從這次美以伊戰爭，也看到以色列的鐵穹最後還是會被突破。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



《CNN》4月初報導，因台海軍事緊張局勢升溫，部分台灣中產階級與有錢人正著手制定“B計劃”逃生與避險，包括海外置產、取得第2國護照（如土耳其等）及轉移資產。引發熱議。



對此，李銘義表示，其實有錢人才能這樣做這類的逃生與避險“B計劃”，以一般民眾來說，應該是沒辦法。而且有錢人都有備戰計劃，護照像貝里斯、美、英、加、東南亞國家等，應該早就準備好。