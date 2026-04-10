楊蕙如：3顆核彈衝擊民進黨年底選情

楊蕙如10日指出，民進黨年底選情的三顆核彈！任何一顆只要引爆，都將重創綠營選情。（Hui-Ju Yang﻿臉書） 中評社台北4月10日電／民進黨布局2026年底選戰，至今台北市長人選尚未拍板，引發不少綠營支持者焦慮。“卡神”楊蕙如10日指出影響民進黨年底選情的“3顆核彈”。她認為，只要其中任何一項引爆，不僅可能衝擊原本有望反攻的縣市，甚至會讓現5個縣市的版圖再下修。



楊蕙如10日在臉書發文指出，民進黨年底選情的3顆核彈！任何1顆只要引爆，不只可能反攻的縣市生機陣亡，甚至會讓綠營現有5縣市的版圖再往下修！



民進黨目前執政縣市，分別是台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣以及澎湖縣。



影響民進黨年底選情的3顆核彈如下：



1.“2026寵物用藥新制”，藥師大戰獸醫師。今天預計各方協商，萬一新制貿然上路，沒有像過去幾年推遲，整個綠營政府將得罪數百萬寵物家庭。很多人愛毛孩子超過自己性命，真的會翻臉拼命的！但這顆核彈相對容易拆，只要比照過去幾年繼續無限期推遲，不要讓“蕭貪”（指貪心）藥師公會得逞即可。網路上民怨炸裂了，相信“農委會”和食藥署不至於蠢到真的堅持推動新制。



2.“大量引進印度籍勞工”。這件事情社會反對的聲量一直不小。但“勞動部”一意孤行，木已成舟。先提醒在前，萬一出事，莫謂言之不預。



3.“沈伯洋和他的大罷免夥伴”。藍白陣營最近有點失望，因為提名沈伯洋選台北市長被暫擱，所以他們恭迎黑熊的期待落空。但監測這顆核彈最近的動作，萬一真的選台北市長，綠營2026確定會大陣亡。就算沒選，只要繼續各種荒腔走板的言行，一樣會讓民進黨傷筋動骨。