曾偉峯：習鄭會淡化兩岸戰爭衝突氛圍

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）針對10日舉行的“習鄭會”，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社訪問表示，中共中央總書記習近平的開場談話並不強硬，強調中共近期對台政策的重要方向“反獨”、“民族認同”，進而淡化兩岸戰爭衝突的氛圍。“習鄭會”也展示國共關係不錯，可以共同處理兩岸關係。



曾偉峯說，“習鄭會”對台灣內部的影響分兩部分，一是對已有立場的民眾而言，會更加兩極化；二是沒有立場的中間選民看的是具體實質成果，若國民黨在“習鄭會”取得讓大陸推出的惠台措施，或減少對台威脅等，中間選民有可能會認同鄭麗文此次訪陸，但若沒有實質成果的話，反而會有負面效應。



中國國民黨主席鄭麗文7日至12日率團訪問大陸，中共中央總書記習近平10日於北京人民大會堂會晤鄭麗文一行人，進行眾所矚目的“習鄭會”。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



曾偉峯接受中評社訪問表示，“習鄭會”比較重要的是閉門會中的“習四點”，這代表大陸至少短期內的對台政策方針，而重點就是“反獨”。其次，是大陸從去年至今，特別強調的“民族認同”這件事，也就是讓台灣人更多的認同大陸。這兩項顯然是大陸對台政策的重要方向。



曾偉峯說，習近平與鄭麗文兩黨領導人的公開致詞，語言高度一致，這代表其實國、共兩黨對“習鄭會”已有一定共識，並不是雙方無法預期的對話，也可以說是一種政治展示。對以鄭麗文為主的國民黨團隊來說，習近平開場時談話並不強硬，強調的和平，完全符合鄭的“和平之旅”，“習鄭會”展示了國共關係不錯，可以共同處理兩岸關係，而不是還在尋求雙方共識的對話。