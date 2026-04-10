更上一層樓？陳其邁、蔡英文明合體健行

民進黨籍高雄市長陳其邁10日上午出席活動時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）今年是九合一地方選舉，高雄市長選戰由綠委賴瑞隆對上藍委柯志恩。年底任期屆滿將卸任的民進黨籍高雄市長陳其邁本周政治動作不小，第一是推薦湧言會綠委黃捷接棒爭取高雄市黨部主委，第二是11日將陪蔡英文走訪果嶺自然公園，造成地方熱議。



民進黨高雄市黨部主委任期兩年，4月將登記改選。外界傳聞陳其邁欽點隸屬湧言會系統的綠委黃捷接棒。對此，黃捷與陳其邁9日均未否認此事，黨內不少人也表態支持。高雄綠營目前朝向透過協商共推主委人選，將對年底大選是一大利多。



陳其邁10日出席地方行程並未再對外回應此事。陳其邁9日已透過幕僚轉述“黨部主委肩負輔選重任，也是黨務發展的推手。任何有志於為黨員服務、為地方打拚的同志，都樂觀其成並給予鼓勵。”



另外，高雄傳出蔡英文11日上午會走訪果嶺自然公園，將由陳其邁陪同。對此，市府證實有此訊息，但該行程不會列入市長公開行程，過程也不會安排受訪。不過該場地是開放空間，民眾都可自由進出公園。



陳其邁日前透露有討論邀請蔡英文來高雄爬山的計劃，但不會去外界熟悉的柴山（壽山），應該會去果嶺自然公園，走完18洞太遠，至少走9洞。果嶺自然公園前身是高爾夫球場，所以若走18洞，需兩個半小時。