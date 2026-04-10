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挺習鄭會 連江縣長王忠銘：我們都希望和平
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2026-04-10 17:57:10
連江縣長王忠銘。（照:連江縣政府提供）
中評社馬祖4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平今天在北京人民大會堂東大廳會晤，雙方都表達堅守“九二共識”與反對“台獨”的立場。對此，國民黨籍連江縣長王忠銘強調，我們都希望兩岸和平，不要戰爭。
對於國共兩黨領導人時隔10年後再度會面，王忠銘表示，他個人非常樂觀其成，兩岸要多溝通才能化解歧見，不溝通只會讓彼此的誤會更深。我們都希望兩岸和平，不要戰爭，能夠一起繁榮、一起進步。
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