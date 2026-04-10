支持習鄭會　張麗善：定海神針讓人民更安心

國民黨籍雲林縣長張麗善認為“習鄭會”是“定海神針”，會讓人民更安心。（雲林縣政府提供） 中評社台北4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文10日與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳會晤。對此，國民黨籍雲林縣長張麗善雖率團在越南參訪，但透過視訊越洋表示，美、伊、以的戰爭讓大家看到戰爭的可怕。鄭麗文把台灣人民希望和平的聲音帶到大陸，在國際戰爭局勢中，有如“定海神針”，會讓人民更加安心。



根據《中時新聞網》報導，張麗善表示，非常樂見鄭麗文與習近平能坐下來，面對面表達彼此的立場，能夠互相體恤、包容與理解對方對和平的渴望。全台灣民眾的心聲，都希望兩岸能夠和平共處。



張麗善提到，看到美國、伊朗、以色列的戰爭，讓大家觸目驚心，感到戰爭的可怕，和平才是最可貴的。此次戰爭畫面已造成民眾的恐慌，雖然戰爭距離台灣有7000公里，但是對民眾的影響非常大。不只是在電力、天然氣的供應，甚至日常生活中最基本的塑膠袋供應都出現問題。



張麗善強調，戰爭對人們的日常生活造很大的威脅，所以我們對於兩岸之間的和平是相當期待的，非常感謝鄭主席能把台灣人民的聲音帶到大陸去。在這個國際戰爭局勢中，這是一個“定海神針”，讓台灣與大陸在國際戰爭混亂局勢中，透過雙方對話，非常友善的彼此理解，這會讓人民更加安心。