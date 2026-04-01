潘兆民：習鄭會聚焦民生　創兩岸對話公約數

兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）國共領導人10日在北京人民大會堂會晤。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，此次國共交流展現了歷史高度，雙方在發言中精準聚焦“九二共識”與“兩岸和平”，並以共創兩岸人民福祉與中華民族復興為目標，且強調民生議題與增進兩人民福祉，避免過多政治性語言，可望開創兩岸對話的“最大公約數”。



中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行，會後並以午宴款待國民黨訪團 。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任中原大學國際暨兩岸教育處長、東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



評論國共領袖雙方談話內容，潘兆民認為，中國國民黨主席鄭麗文提出“三個致力於”與五點倡議，從致力於增進共同福祉、透過交流合作共享利益，到弘揚中華文化，這些主張皆是建構兩岸和平框架不可或缺的基石。



他進一步指出，在鄭麗文提出的五點聲明中，特別強調了創立和平穩定的發展機制、推動協商機制的功能化與制度化，以及在穩定機制上共創互利互惠。更重要的是，在具備“九二共識，反對台獨”的政治互信基礎上，進一步為台灣爭取國際活動空間，並極大化國共溝通平台的實質功能。



潘兆民強調，兩岸和平框架不能僅是空中樓閣，必須由上述的具體機制與互信作為支撐，唯有透過厚實的內容支柱，兩岸才能真正擺脫政治操弄的泥淖，讓關係發展牢牢掌握在兩岸人民手中。回顧過去兩岸交流的歷史數據，穩定的制度化溝通機制往往是降低誤判、促進經貿實質成長的絕對關鍵，這也印證了政治互信的不可替代性。