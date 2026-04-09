關注：中南部留不住人　民眾黨發展困境

南投縣議員簡千翔日前宣布退出台灣民眾黨。（中評社 資料照） 中評社南投4月11日電（記者 方敬為）台灣民眾黨南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔9日宣布退黨，並直指黨內制度“走鐘”，因人設事，背離初衷，無獨有偶，近期包括台中、雲林都陸續有黨員退黨，時間點就在創黨主席柯文哲陷入弊案訴訟，且一審被重判17年之際，也讓民眾黨“一人政黨”、“台北政黨”的詬病之處再度浮上檯面，陷入發展困境。



簡千翔的退黨恐怕非特例，而是民眾黨近期內部動盪與組織潰散的縮影。



回顧近期，不僅南投面臨黨籍民代歸零的窘境，雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟也因不滿黨中央提名涉貪者家屬而求去，加上發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉及台中市議員參選人陳諭韋等人陸續離開，浮現“跳船潮”。



不可否認，在柯文哲遭遇司法風暴後，黨內雖曾因危機意識或死忠支持者的表態而有新增入黨人數，但同時卻流失了具備實戰經驗的資深黨員、黨職幹部與黨籍民代，相關情況暴露了民眾黨作為“一人政黨”的弊病，黨的興衰完全綁定於柯文哲個人的光環與命運，未來若柯不幸身陷囹圄，失去主心骨的民眾黨究竟該何去何從，其未來的發展性已讓外界打上極大的問號。



此外，相關現象也凸顯了白營在中南部拓展上的結構性困境，民眾黨雖然一直設法跨出淡水河，企圖在濁水溪以南扎根，但從實際的政治版圖與相關數據來看，成效始終極為有限。



民眾黨目前有8席不分區“立委”，全台僅14席縣市議員。