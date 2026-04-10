肯定習鄭會　楊文科：10年來最大突破

新竹縣長楊文科。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，10日上午與中共中央總書記習近平會晤。對此，國民黨籍新竹縣長楊文科給予高度肯定，楊文科表示，鄭麗文這次與對岸領導人的會面，是十年來最大突破。



媒體報導，對於習鄭會會談成果，楊文科表示，鄭麗文這次與對岸領導人的會面，是十年來最大突破，對於推動兩岸和平、擴大台灣國際空間、恢復兩岸對話機制，都有具體務實的幫助。會談的主張未來若落實，將對台灣人民生活帶來莫大福祉。