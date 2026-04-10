蘇起語中評：習鄭會讓全世界吃了定心丸

隨團訪陸的蘇起向中評社表示，習鄭會讓全世界吃了定心丸，告訴全世界台海這邊不用擔心。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月11日電（記者 張嘉文）備受矚目的習鄭會10日上午登場，隨中國國民黨訪問團全程參與的中央評議會主席團主席蘇起向中評社表示，此次會面不能只從兩岸角度來看，而應放在全球動盪局勢下理解，他認為，這等於是國共聯合安天下人的心，台海這邊不用擔心，讓全世界吃下一顆定心丸。



中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行並舉行會談，會後並舉行午宴接待鄭麗文等人。鄭麗文隨後在下午兩點半於中國大飯店召開中外記者會對外說明，相關效應受到關注。



蘇起曾任“國安會秘書長”、陸委會主委，也是“九二共識”一詞的創始人。



蘇起對此接受中評社訪問時表示，外界若只看到兩岸層面，將低估此次會面的意義。他指出，當前國際局勢已因美國政策出現重大轉變，特別是美國總統特朗普相關政策走向，使得全球和平與安定都受到傷害。



他指出，所謂和平受傷，主要表現在局部區域衝突，例如伊朗、烏克蘭和加沙的戰爭都還在持續；而安定受傷，則來自於美國在關稅、經濟政策上的反覆與不確定，使全球整體環境陷入不安。和平被破壞之處“哀鴻遍野”，安定受影響之處則是“唉聲嘆氣”，顯示全球普遍瀰漫焦慮情緒。



在此情況下，蘇起指出，全世界都需要和平與安定，而台海問題更是如此，國際社會普遍認為，一旦台海發生衝突，其嚴重程度將超過現有戰事的發生，且影響更為深遠，原因在於台海牽動的是全球經濟最發達的東亞地區。