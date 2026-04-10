席代麟：國共向歷史負責　跨大步推兩岸和解

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文10日上午在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會晤。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問表示，這次習鄭會可以看出國共雙方都願意向歷史負責的跨出一大步，這當然對兩岸和解有很大的幫助，但未來國共兩黨如何在民進黨執政下，重新拿回對兩岸關係的詮釋權，將會是觀察重點。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟強調，這次習鄭會中，雙方都特別去強調中華文化和台灣歷史的連結，希望透過兩岸血脈相連的歷史來堆疊彼此的善意，既然國共雙方都願意向歷史負責跨出去這一步，對兩岸來說當然是好事，他相信經由這次習鄭會後，國共雙方未來都還有很多可以去發揮的空間，只是要看接下來要怎麼做而已。



他提到，這次習鄭會給人的整體感覺確實很不一樣，但並不是說雙方創造了什麼樣新的概念，而是大陸把過去在兩岸交流比較平穩階段的用詞給重新拿回來講而已。例如，大陸過去有很長一段時間，只要提到“九二共識”就會講到“一中”，但在這次習鄭會的公開談話時卻沒有被提及，這很明顯就是大陸方面的精心鋪排，讓兩岸能從歷史的角度出發來連結彼此的情感。



席代麟指出，隨團前訪陸的蘇起私底下應該有發揮一定作用，畢竟蘇起就是“九二共識”名詞的創始人，而“九二共識”正式對外提出則是在2000年4月陳水扁執政前，蘇起當時擷取了1992年香港會談結論的精華，改以“九二共識”這四個字來代替，希望能讓兩岸在“一個中國”問題上解套。最重要的是，大陸當時也接受了“九二共識”這個說法，而且直到今天。



席代麟回憶，兩岸之所以能在1992年10月有香港會談，有很大一部分是因為陸委會在1992年8月公布了“關於一個中國的涵義”，明確定義海峽兩岸均堅持“一個中國”原則，但雙方所賦予的涵義有所不同，並強調1949年之後海峽兩岸由兩個政治實體分治的事實。有了這份歷史文件才促成了香港會談，也才有後來的“九二共識”。這也是民進黨政府必須去正視的問題，不能為了意識形態就抹煞或扭曲這份歷史文件存在的事實。