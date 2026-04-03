中評關注：綠打不過和平牌開始出手了

綠營猛攻鄭麗文訪陸但效果不大後，轉往攻擊鄭的夫婿駱武昌。（取自國民黨臉書） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行程來到重頭戲“習鄭會”，民進黨為了打擊鄭此行訪問，從出發前就開始抹紅，在習鄭會登場前夕，更不惜藉由媒體與綠營側翼發動影射鄭的先生駱武昌是“抓耙子”可見綠忌憚鄭麗文“和平牌”發酵，藉由抹黑鄭夫婿，拉低鄭的社會公信力。但綠營會這樣出招，也凸顯鄭麗文此行訪陸正面聲量持續累積中。



鄭麗文在台灣政壇重要性於習鄭會之後將攀升不少，很可能在美國眼中，鄭麗文重要性會比賴清德高。畢竟鄭能在兩岸交流、發聲，甚至民進黨可能也看到鄭會成為2028潛在對手，未來勢必會對鄭猛力攻擊。



在抹紅作用不大後，民進黨發動側翼進行另一波攻擊，在習鄭會前一天，首先有媒體接獲投書以“國家”檔案資料指涉鄭麗文先生駱武昌可能在黨外時代，滲透成為調查單位的“抓耙子”（指線民），但文件並未證實，只有提到接觸，影射意味十足，想藉由打擊鄭的先生，來打擊鄭的聲勢與聲望。



綠營這波攻擊指涉“抓耙子”的操作，小心反作用力回到民進黨新潮流。



之前“國史館”召開“國安局”“鄭南榕案史料彙編”最新解密史料，就提到新潮流“大姊大”袁嬿嬿曾以化名“黃玉”擔任抓杷子，通報編聯會等事務，但新潮流大老級人物邱義仁則回應他不相信，甚至說就算她是爪耙子，就沒有做什麼傷害，去追究這是要做什麼？



邱義仁的講法對照綠營側翼對鄭麗文先生駱武昌窮追猛打似乎態度大不相同。加上指涉駱武昌的檔案指出駱與新系重量級人物邱義仁、吳乃德等是師徒情誼，如果要深入追查會不會新潮流內有一推都是抓耙子？就像前新系“立委”黃國書就被指控是線民，當時退出“立委”選舉並未尋求連任。



賴清德在習鄭會當天，搶先於社群發文，提到《台灣關係法》立法47週年，指出因中國大陸威脅，因此要增加“國防”預算，希望在野黨支持軍購特別預算。但此發言底下網友留言一片罵聲。網友留言內容多聚焦在“美國還可以信任嗎？”也有網友對比鄭麗文與賴清德的高度與表現等。