黃介正：鄭麗文訪陸釋正能量　有助緩和兩岸

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。（中評社 資料照） 中評社台北4月11日電（記者 莊亦軒）國共領導人10日在北京人民大會堂進行闊別十年的會晤。中華戰略暨兵棋研究協會理事長、前陸委會副主委黃介正接受中評社訪問表示，此行最大的意義之一，在於為國民黨及其支持者帶來一股正能量，也讓台灣社會進一步看見，國民黨在兩岸關係中所維繫的溝通管道，仍具有實際作用與價值。



中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行並舉行會談。



黃介正指出，國民黨黨訪問團此行不僅對藍營支持者具有鼓舞效果，也可讓一般台灣民眾感受到，國民黨與大陸之間既有的聯繫與互動機制，在兩岸局勢複雜之際，仍可發揮一定功能，對兩岸關係穩定帶來正面助益。



談及此次會面內容，黃介正表示，相關討論具有相當程度未來性，觸及兩岸人民往來、共同經濟發展等議題，也顯示兩岸之間其實仍有許多可談、可推動，且具前瞻意義的方向。



黃介正說，特別值得觀察的是，大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔也參與會面，顯示雙方對部分有利兩岸人民福祉、並有助海峽兩岸經貿發展的課題，後續仍可能持續推進。



黃介正認為，這樣的會面也有助於營造較為和緩的區域氛圍。外界近年不斷炒作“2027兩岸必有一戰”的說法，但從此次交流所釋放出的訊號來看，這類論調可望降溫。兩岸以軍事手段解決政治分歧的距離其實仍然很遠，過去被渲染出的衝突時程，透過此次會面可以說被緩和了。



對於鄭麗文此次出訪所帶來的政治效應，黃介正表示，鄭麗文受到大陸高度禮遇，墊高了她的政治聲望。不過聲望提升是一回事，未來黨內整合與現實政治挑戰仍然不少，不能因一次訪問就過早下定論。