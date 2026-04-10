晏揚清：藍年底不論選好選壞　都考驗鄭麗文

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）“習鄭會”落幕，台灣政局出現新形勢。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社表示，現任主席鄭麗文的路線要等到年底選舉驗證，年底若選不好肯定會被逼宮，但選得好，親美派又各霸一方，黨中央還是被包圍。現在聲勢好起來，年底仍是危機四伏。



晏揚清也提到，台灣現在研究兩岸關係的都是老一輩、建制派人物，年紀都大了。年輕一輩都變成從國際來看兩岸問題。年輕學者也不太敢去大陸交流，造成惡性循環，越來越不認識大陸，對大陸可能不是很瞭解，也是隱憂。



中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行，會後並以午宴款待。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。曾任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，美國勢力在台灣扎根扎得很深，而民進黨基本上是美國可以完全掌握的。國民黨路線分歧，譬如上月“立院”藍黨團分開與鄭麗文、朱立倫餐敘，就有前現任主席互別苗頭的意味，外界也都知道朱立倫親美的背景。



晏揚清表示，此外，馬英九基金會上月發生的人事爭議風波，也有親中、親美路線的分歧。台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，台中市長參選人江啟臣、高雄市長參選人柯志恩，這些人都有美國的影響，會不會去影響國民黨，還要觀察。



晏揚清表示，年底要選舉了，若國民黨選得好，這些地方諸侯各具勢力，各霸一方，到時黨中央能夠對地方怎麼樣？最重要的六都首長，台北蔣萬安、新北李四川、桃園張善政、台中江啟臣、高雄柯志恩，可說都是親美派的。



晏揚清表示，年底應該衹有台南市很難選贏，若不算台南，其他五都全部選上了，慢慢長大了、坐穩了、大尾了會不會聽黨中央的？此外，若沒有選上的話，會不會責怪黨中央、鄭麗文的路線問題？六都選輸、選贏，縱無近憂，必有遠慮。