郭正亮：南台灣農產品輸陸可為藍軍加分

中共中央總書記習近平與中國國民黨主席鄭麗文親切握手（來源：新華社） 中評社台北4月10日電／中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行並舉行會談。習近平表示，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。前“立委”郭正亮預測，年底高雄、台南農漁產品，若要賣到大陸，大陸的惠台措施，一定會有正面的回應，這會對國民黨選情加分。



郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，鄭麗文的訴求是蠻清楚的，習近平也提到只要有九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉等等。



他覺得，未來應該會有一些具體的主張和落實，比如年底，他預期高雄、台南的農漁產品，要賣到大陸；大陸的惠台措施，一定會有正面回應，這對國民黨的選舉是加分的。不然民進黨高雄市長參選人賴瑞隆要反對嗎？這也要問民進黨。



對於台灣農漁產品銷陸，郭正亮說，這恐怕是台灣這一邊單方希望能夠落實的，大陸有這麼多台商，他們也樂見有機會來參與“十五五計劃”。鄭麗文還提到了人工智能、氣候變遷，還有服務業的部分，這一些台灣再不參與，恐怕就晚了，到時人家也不需要你。



郭正亮認為，這一次基調是蠻明顯的，就是基於兩岸都是中華民族這樣的認同，然後基於九二共識、反對“台獨”的共同政治立場，那就應該要尋求和平解決兩岸的分歧、尋求經貿上的合作，所以這個訴求應該非常清楚了。