關注：鄭麗文在被看衰中一步步走到新高度

中共中央總書記習近平10日上午和國民黨主席鄭麗文在北京人民大會堂會面。（國民黨提供） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）習鄭會10日在北京人民大會堂東大廳舉行，中共中央總書記習近平會後設宴款待中國國民黨主席鄭麗文一行，給予極高的規格對待。鄭麗文上任僅約5個月，即達成原先設定的重要目標，也跨出了這十年來幾任國民黨主席未能或不願踏出的那一步。



在原本普遍看衰的氣氛下，目前看來鄭麗文不僅撐過黨魁初期不穩的壓力，還一路把局面往上推，走到近年國民黨主席少見的高度。



回頭看去年11月鄭麗文剛上任時，黨內外質疑聲音不少，主要原因也是她的兩岸和解路線，是過去十年來的國民黨主席所沒有的，藍營內部不免擔憂，這麼高調且集中地談兩岸議題，真的能加分嗎？但經過這一趟大陸行，鄭麗文的相關論述及表現多獲好評，在10日習鄭會後的記者會上，可以強烈感受到鄭對自己堅持走的這條路線充滿了信心。



最明顯的變化，在於她開始主動定義這條路的意義。鄭麗文上多次提到“我們打頭陣，路開始走了”，並直言後面會“越來越平坦”，還歡迎各方加入，這是在宣示兩岸交流的話語權所在。



而在兩岸論述上，鄭麗文則選擇將複雜問題簡單化，她直接點出兩岸交流基礎就是“九二共識、反對台獨”，強調台灣“沒有犧牲、沒有放棄任何事情，就可以看到春暖花開”。這樣的表述，是在反擊過去長期被綠營放大，藍營最擔心的抹紅的攻擊。



更關鍵的是，鄭麗文的視角已經延伸至2028，她在記者會中不僅談到政黨輪替的可能性，也進一步提及未來若重新執政，將推動更高層級的兩岸互動，包括邀請習近平訪問台澎金馬。更直言這會是選舉的大利多等等，這些發言，完全就可以看出鄭的信心已轉變成十分充足。