幕後：鄭麗文滔滔不絕　習近平微笑聆聽

習鄭會10日上午在北京人民大會堂舉行，陸方高規格接待國民黨訪團。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文10日上午於北京人民大會堂和中共中央總書記習近平會面。據轉述，這場會面歷時約50分鐘，全程就是鄭和習兩人對話，氛圍充滿善意。其中最有趣的插曲是，由於鄭麗文的談話非常長，文字稿約3400字，過程中，坐在對面的政治局常委蔡奇臉露出非常讚賞、驚豔的表情，算是第一次體驗政論名嘴變身國民黨主席的風采。



與會人士轉述，可以感覺出來習近平對待國民黨訪問團非常善意，包括鄭麗文在閉門會時講了很多，希望兩岸可以恢復原本的各種交流，包括台商在大陸的權益等等，習近平都回應說這些他們很重視，回去好好研究。



另外，與會人士也觀察到，習近平在面對鄭麗文滔滔不絕地發表談話時，全程微笑地聽完，更在隨後表示，鄭麗文在台灣敢說出九二共識、反對“台獨”和當個堂堂正正的中國人等語，這種舉止對於國民黨來說相當不容易。



受矚目的習鄭會10日上午在人民大會堂東大廳進行，會面結束後，習近平舉行午宴款待鄭麗文等人，接待規格非常高。而鄭麗文隨後在下午兩點半於中國大飯店召開中外記者會對外說明。