習鄭會後　潘兆民：美現戰略主導權旁落焦慮

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月13日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行告一段落，由於“習鄭會”早於中美峰會，相關效應受到國際注目。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，此次國共會談對外釋放“兩岸事務不假他人之手”的訊號，代表美國打“台灣牌”的空間或被限縮，也牽動了5月份登場的中美峰會，研判屆時中方可望搶佔談判上風。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任中原大學國際暨兩岸教育處長、東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



國共兩黨領導人睽違10年再次會面，對兩岸關係產生重大影響，針對此次會談，美國官方迅速表態，強調兩岸之間有意義的交流應聚焦於北京領導層與台灣民選政府之間且不設前提，同時敦促北京停止對台施壓。



潘兆民指出，美方的回應背後實則透露出，“戰略主導權旁落”的焦慮，在民進黨執政期間，國民黨透過此次交流成功搶佔兩岸溝通的話語權，國共雙方並向外展現“兩岸事務不必假他人之手”的訊號，這對美國而言當然會感到緊張。



他提到，美國總統特朗普原計劃於3月底訪華，並試圖透過在委內瑞拉展開快速的斬首行動，以強勢介入伊朗局勢的戰略威懾，在對華談判中產生戰略威懾與施壓效果。然而，事與願違，美伊戰事的突發與迅速失控使得美國深陷中東泥淖，美方不得不將中美峰會順延至5月中旬，這也意外促成了中共中央總書記習近平與中國國民黨主席鄭麗文的關鍵會面提前登場。



潘兆民認為，北京透過此次國共會晤，向美國等外部勢力做了明確的戰略示範，證明兩岸本身即具備有效且暢通的和平對話機制，能夠自主解決衝突，避免台海陷入兵凶戰危的險境。此舉不僅大幅度限縮了美國藉機介入兩岸事務的操作空間，更在實質上替中方創造了更多對美談判的戰略利基與籌碼。