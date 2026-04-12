10項惠台政策　柯志恩：有利高雄樂觀其成

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩今日回應大陸十項項惠台措施。（中評社 資料照） 中評社高雄4月12日電（記者 蔣繼平）習鄭會落幕、國台辦12日宣佈“10項惠台政策”。對此，中國國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩表示，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項對高雄有利，樂觀其成與大陸市場有更深的交流，但也盼走得長遠、不受政治影響才能真正造福，而除了大陸市場與觀光客，高雄也需要全世界。



柯志恩12日未有公開行程，她透過新聞稿表示，大陸宣布10項惠台政策，其中對高雄較為有利的為遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項。



針對遠洋漁業，​柯志恩表示，高雄前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，高雄也擁有完備的冷凍倉儲與加工產業鏈。若陸方願意讓台灣遠洋漁船靠泊，並提供遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，以及為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，不僅將顯著降低遠洋漁船的作業成本，大陸市場的開放，也能對高經濟價值魚種，如鮪魚、魷魚、秋刀魚產生龐大需求。



針對農產品開放，柯志恩表示，另外高雄農產品近年因為極端氣候及過度依賴內銷市場，導致產銷失衡，若大陸市場重新開放，能為高雄優質農產品如鳳梨、蓮霧等開闢穩定通路，迅速消化產銷失衡之壓力，實質幫助農民增加收入。



柯志恩表示，此外為了應對大陸對高品質農產品的要求，高雄的冷鏈物流園區也預估可獲得大量訂單，帶動自動化分級與包裝技術的升級。



針對福建陸客來台自由行，柯志恩表示，上海、福建陸客若能來到高雄自由行，除了有助小港機場運量提升，也同步帶動高雄觀光旅宿周邊產業鏈的活絡。



柯志恩表示，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她認為都樂觀其成，不過她還是期待這些惠台政策，能夠不受兩岸政治因素影響而走得長遠，這才是真正造福兩岸民眾。



柯志恩表示，她提出的“夢想海港”政策，就是要將高雄打造為能與上海、大阪、釜山並駕齊驅的國際港口城市，除了陸客，高雄也要全世界的客人；高雄的產品不只要銷往大陸，還要繼續銷往世界各個角落，若她能得到市民信任選上高雄市長，她會繼續帶領高雄走向世界。