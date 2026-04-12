陸釋10大禮包！賴正鎰：期待陸客遊台榮景

全台商業總會榮譽理事長賴正鎰。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日電／台灣商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰12日得知國台辦發布十項促進兩岸交流合作的政策措施後表示，他相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到台灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。



賴正鎰指出，台灣觀光產業界最期待的就是恢復到10年前陸客來台曾達400萬多人次的榮景。



他表示，目前台灣觀光面臨1000萬人的嚴重“逆差”，外籍旅客高度集中於台北，中南部業者叫苦連天。賴正鎰呼籲，隨著陸方釋出包括觀光、農漁產品輸陸便利等政策，執政黨應放下政黨考量，以全民經濟為重。



他說，去年兩岸人民往來超過六百萬人次，但在飛機航班與航點還是有些不足，如能推動恢復全面直航，不僅對經常往來大陸的两岸人民，增加便利性，農漁業產品與通過安全檢驗的食品可以繼續銷到大陸，對台灣中小企業經營都會帶來好處。



此外，去年“出國”1900萬人次，來台才850萬人次，而且到台灣觀光客七成都只在台北，但陸客來台自由行每人每次來台的平均消費約台幣8萬元，來台旅遊都以環島為主，這樣對對全台的旅遊產業、飯店、零售與交通產業都將帶來明顯助益。



他認為，新冠疫情已經結束三年多，各國觀光都已經快速恢復，賺取觀光外匯，為GDP經濟貢獻許多，台灣的觀光工商業界與台商都希望儘快恢復兩岸直航與觀光，不僅商務往來更方便，觀光產業界更期待能以全民利益考量，全面開放兩岸觀光旅遊，儘快回到疫情前的兩岸71個城市直航對飛，每周890個對方航班、陸客每年來台450萬人次的榮景盛況，以提升台灣在全球的觀光競爭力，平衡台灣日益增長的觀光逆差。