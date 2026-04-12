關注：惠台十項貼近民生　綠排斥恐引反彈

中共中央總書記習近平10日在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台中4月13日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行12日落幕，陸方宣布10項惠台措施，皆貼近台灣民生需求，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視甚至連過去罕見的中小微型企業發展都顧及。可惜綠營對兩岸議題的“膝跳反射”，仍表達排斥立場，接下來是否引起民意反彈，值得觀察。



此次大陸公布的惠台措施，精準對接了台灣基層所面對的經濟與產業困境。以台灣的農漁牧產業為例，當前不僅要面對輸美產品關稅的不確定性，還須承受美方要求進一步開放台灣市場的強大壓力，在內外夾擊下，大陸此次提出為符合檢驗標準的台灣農漁產品、食品企業提供註冊與輸入便利，甚至研究為台灣遠洋漁獲物在大陸銷售與靠泊提供具體支持，無疑是一大實質利多。



陸方舉措對穩定台灣農業人口、改善農漁牧產業經濟表現友善態度，此外，針對中小微型企業設立對台小額商品交易市場，讓台灣的經濟主力能有開拓大陸市場的機會。



除了農經領域，觀光旅遊與交通航線的開放更是切中台灣有關產業的痛點，台灣近年觀光表現低迷，民眾普遍熱衷海外旅遊，導致2025年出入境人次呈現巨大逆差，根據統計，去年台灣出境達1894萬4436人次，入境則僅857萬4547人次，逆差高達1036萬9889人次。在這樣低迷的環境下，若能有上海市及福建省居民來台自由行，可望為台灣觀光產業挹注活水。



與此同時，兩岸航線的潛在需求依然極為龐大，根據統計，2025年台灣旅客赴大陸地區旅遊高達323萬7511人次，高居海外出境目的地第二位，而港澳地區也以219萬人次位居第三。數據更指出，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次（含雙向），平均客座率達到八成。



上述數據證明，大陸支持全面恢復兩岸空中客運直航正常化，乃至推動金馬地區通水通電與共用機場、促進青年雙向交流及影視文化合作等，不僅完全符合兩岸民眾的實際生活需求，對苦於航線受限的航空公司而言，更是營運利多。



但相關政策能否實踐，關鍵還是在於民進黨政府的態度，而綠營的應對將受到注目，當政策紅利直接牽涉到農漁民的生計、觀光業者的存續，以及數百萬往返兩岸旅客的交通便利時，任何基於意識形態的政治操作與杯葛，對綠營都是風險。