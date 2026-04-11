專論：綠擋陸惠台政策雙面刃　為藍催票？

大陸12日發布十項惠台政策，相關業者都叫好。(中評社) 中評社台北4月13日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席鄭麗文訪陸，大陸在她返台前夕公布惠台十項禮包，台官方發表四項嚴正立場，看來凡涉公權力部分都很難落實，許多產業相當失望。民進黨這種堅壁清野抗交流究竟是壯大自我？還是為藍軍催票？綠營或也陷兩難。



觀察大陸這十項惠台措施，主要特色在照顧台灣農漁民、弱勢、小型產業，有助台灣縮短貧富差距。受惠產業包括農漁業、觀光、中小微企業、食品業、影視產業等。以地區來看，包活農漁業、觀光等，以中南受惠較多。民進黨執政地區受惠大。



這幾年來，台灣科技業蓬勃發展，台官方重點發展，造成嚴重的貧富落差。鴻海集團創辦人郭台銘一年可領新台幣100億股息，高齡95歲的台積電創辦人張忠謀一年股息據估也有20多億。台積電2026碩士新進工程師平均年薪高達220萬元；一般產業文科生新鮮人月薪多數衹有3萬多元，比騎車送餐還差。農漁民生活壓力更大，以目前季節，賣5顆高麗菜換不到一個上百元排骨便當，對通膨幾無抵抗力。



台灣商總榮譽理事長賴正鎰昨日就說，去年台灣出境人次高達1900萬，來台商旅卻僅850萬人次，七成觀光客只停留在台北活動。陸客自由行每人次平均消費約新台幣8萬元，且多半以環島方式旅遊，能直接帶動全台飯店、零售、交通等產業鏈，效益遠超其他客源。



民進黨政府昨日由陸委會發表四項立場，把大陸十項惠台措施定位為統戰，批抨大陸“糖衣毒藥凸顯養套殺本質”；並強調凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商。



以台官方的定調，十項惠台措施凡涉及公權力的都極可能被封殺，包括金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；全面恢復兩岸空中客運直航正常化，恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班等。上海市及福建省居民赴台自由行，也未必順利。大陸今年2月宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，到目前為止還存在許多障礙。