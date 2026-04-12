鄭麗文：路要一步一步走　改善人民生活

國民黨主席鄭麗文12日傍晚飛抵桃園機場受訪。（中評社） 中評社桃園4月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行搭機返台，她在桃園機場受訪時表示，國民黨接下來將扮演更積極的橋樑角色，提供更多具體管道，讓民眾實際感受到兩岸和平發展所帶來的和平紅利。她強調，國民黨推動兩岸交流的最大願望，就是改善人民生活，讓大家都能勇敢追逐夢想、實現夢想。



鄭麗文12日傍晚結束“2026和平之旅”訪陸行程，返抵桃園機場，包括國民黨副主席季麟連、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、藍委羅明才、李彥秀、廖先翔、蘇清泉、游顥、楊瓊瓔、翁曉玲、萬美玲與葛如鈞等，以及花蓮縣長徐榛蔚、台中市議長張清照、台中市黨部主委蘇柏興等到場熱情迎接，現場不斷高喊“台灣加油、和平加油、主席加油”，氣氛熱烈，展現各界對此次和平之旅成果的高度肯定。



鄭麗文指出，對於來自各界的支持與鼓勵，她要表達最誠摯的感謝，中國國民黨一定會加倍努力，帶給大家和平的美好願景。正如她在習鄭會中所說，“事情要一件一件做，路要一步一步走。”這次和平之旅，已經成功踏出第一步；辦好了一件事，接下來還有更多事情要一件一件落實。



鄭麗文也感謝今天上午中共中央台辦正式宣布十項惠台利多政策，她也立即指示副主席儘速成立工作小組，針對後續落實工作及與對岸對接窗口，展開具體推進。



鄭麗文提到，這十項措施涵蓋台灣青年、農漁業、遠洋漁業、觀光旅遊業及微型產業等多個面向，都是與民生經濟直接相關的重要領域。國民黨接下來將扮演更積極的橋樑角色，提供更多具體管道，讓民眾實際感受到兩岸和平發展所帶來的和平紅利。她強調，國民黨推動兩岸交流的最大願望，就是改善人民生活，讓大家都能勇敢追逐夢想、實現夢想。