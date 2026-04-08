傅崐萁：盼賴接球打開兩岸和平大門

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁12日在桃園機場受訪。（中評社） 中評社桃園4月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文12日傍晚結束訪陸行搭機返台，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領10多位藍委到場接機。傅受訪時強調，鄭此行帶回豐碩成果，他期盼賴清德能夠勇敢接球，打開兩岸和平大門，因為兩岸和平就是台灣2300萬人的最大公約數。



鄭麗文12日結束“2026和平之旅”訪陸行程，返抵桃園機場，包括國民黨副主席季麟連、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、藍委羅明才、李彥秀、廖先翔、蘇清泉、游顥、楊瓊瓔、翁曉玲、萬美玲與葛如鈞等，以及花蓮縣長徐榛蔚、台中市議長張清照、台中市黨部主委蘇柏興等到場熱情迎接，現場不斷高喊“台灣加油、和平加油、主席加油”，氣氛熱烈，展現各界對此次和平之旅成果的高度肯定。



傅崐萁受訪時指出，很難得在兩岸中斷近十年後，這次能夠透過正常管道來聯繫，這十年因為民進黨執政，讓兩岸很多的事物，沒有辦法在第一時間沒有誤差與誤會的聯繫，這一次鄭麗文主席能夠突破萬難，不畏任何壓力到北京，不只有豐碩的成果，也能夠讓兩岸和平帶來更大契機，還帶來了農林漁牧相關農特產品能夠正式全面開放走往大陸。



傅崐萁提到，台灣百工百業目前都非常的辛苦，因為台灣現在除了科技業不斷地大爆發之外，90%的就業人口所得並沒有增加，但物價卻仍不斷高漲，台灣是靠科技產業來拉高GDP，但在中低階層裡面，最廣大人口基數的生活卻非常辛苦，就是因為台灣觀光產業非常悽慘，去年台灣出入境的逆差高達900萬人次，觀光逆差也高達新台幣7000億元。

