鄭麗文返台受歡迎　新黨力挺習鄭會成果

新黨12日在桃園機場入境大廳高舉標語歡迎國民黨主席鄭麗文返台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸之旅搭機返台，受到民眾熱烈歡迎。新黨副秘書長游智彬和新黨發言人陳麗玲也帶著支持者一起到桃園機場迎接鄭麗文，兩人都認為鄭此行為台灣帶回十項大禮包，是台灣的一大收穫，新黨絕對力挺習鄭會的成果。



鄭麗文12日結束“2026和平之旅”訪陸行程，返抵桃園機場，包括國民黨副主席季麟連、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、藍委羅明才、李彥秀、廖先翔、蘇清泉、游顥、楊瓊瓔、翁曉玲、萬美玲與葛如鈞等，以及花蓮縣長徐榛蔚、台中市議長張清照、台中市黨部主委蘇柏興等都到場熱情迎。



新黨副秘書長游智彬表示，鄭麗文這次訪陸帶回來和平的十項大禮包，不僅能讓台灣產業繁榮，也能讓台灣青年找到更好的發展機會，讓台灣的農漁業得到更好的發展，讓台灣的旅遊業得到更進一步的發展。



游智彬指出，大家都知道，美國剛跟台灣簽定台美貿易協定，但台灣的酪農業和鮮奶產業可能因此被消滅，美國廉價的牛奶可能會讓台灣所有的牧場倒閉，15%的關稅也可能會讓台灣的蝴蝶蘭從此失去國際競爭力，這就是美國人對待台灣人的方式。



游智彬強調，台美貿易協定是要讓台灣的農漁業滅頂與消失，但中國大陸卻不管民進黨有多壞多爛，都沒有撤銷ECFA，讓台灣的農漁業享受紅利，所以這次鄭麗文帶回來的十項大禮包，大家不只要力挺，而且還要大聲告訴全台灣和全世界，兩岸和平可以用談的就達到。



新黨發言人陳麗玲與鄭麗文是台灣大學法律系同班同學。陳麗玲說，她非常歡迎鄭麗文帶著十樣大禮包回到台灣，讓兩岸中斷十年的交流，終於在這一刻可以成行。這次鄭麗文的和平之旅，不只帶回民生上的大禮，更開啟兩岸日後可以交流的好時機，尤其是開放上海和福建的陸客可以到台灣自由行，對於台灣的觀光旅遊產業是一大利多。