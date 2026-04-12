陸十項惠台　李艷秋：綠若不接受4後座力

鄭麗文12日傍晚帶著大陸的十大禮包返台，受到藍委熱烈歡迎。(中評社) 中評社台北4月12日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方宣布十項惠台政策，民進黨政府強烈 抨擊。資深媒體人李艷秋認為，既然民進黨全面不認，就必須面對4個後座力。



對於大陸宣布的十項惠台政策，李艷秋12日在臉書發文表示，大家心知肚明，沒有民進黨點頭，國民黨啥事都辦不成。果然民進黨表態，這並非單純民間交流，不能由特定政黨代替做出承諾，執政黨不會因為短期的利益犧牲主權、安全和民主。



李艷秋接著表示，果真是我們熟悉的民進黨，不管國共怎麼談，台灣是民進黨說了算。既然民進黨全面不認，就必須面對幾個後座力：



1，以後沒辦法再罵國民黨賣台，因為國民黨沒資格賣台，連台灣的水果都賣不掉。



2，不管這些利多有多少老百姓受惠，民進黨一個都不能接受，更別想偷偷地放行；自己不做，等在野黨做到了，再來收割，果真就是民進黨“立委”王世堅所說的“沒出息”。不僅如此，應該表現得更勇猛一些，把10年前國民黨執政時兩岸所簽的20多項協議，包括ECFA全部廢除，否則就會進階成為“沒出息的小孬孬”。



3，必須用“國安法”嚴辦國民黨，全力動員檢調，在選舉前將對立情緒吵到最高，如果不辦國民黨，不就證明“國安韌性”根本胡扯，“抗中保台”的戲怎麼唱下去呢？



4，國共再怎麼談，都沒有實質效果，可是國民黨去傳達了一個重要訊息，那就是台灣仍舊希望和平不要戰爭。中國大陸也必須把和平放在台海局勢的最高選項中。民眾會問：民進黨除了買武器、增加兵源、延長服役、全民皆兵、巷戰演練、黑熊戰士之外，有沒有為和平做努力？當然有啦！府黨養“共諜”、高官親人賺紅錢、全民備戰，賴清德卻捨不得把兒子從美國叫回來⋯，民進黨為兩岸和平做的努力，好一個尷尬了得。



李艷秋更指出，民進黨還要鄭麗文向習近平提出停止機船擾台，因為“很吵耶！”幸好大家都沒當回事，否則國民黨提了，共產黨答應了，民進黨要怎麼辦呢？



李艷秋認為，國民黨此行實質收穫並不多，但向中共及國際傳達“兩岸可以談和平”的訊息是非常重要的。美國國務院發布聲明：希望敦促北京與台灣民選政府展開有意義的對話。可見國際社會無法忍耐在目前的動盪烽火中，再加上亞洲火藥庫添亂。所以在鄭習會之後，賴清德必須要回答的問題就是“民進黨政府在兩岸間，有和平選項嗎？”