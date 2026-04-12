蕭漢俊：美零關稅衝擊台農業　陸市場可紓解

全台農會理事長蕭漢俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月12日電（記者 蔣繼平）針對大陸12日宣布10項惠台措施，全台農會理事長蕭漢俊向中評社表示，台美關稅談判衝擊目前開始浮現，台灣農業已很艱困，遭受打擊要尋找新出路，有大陸市場幫忙，可紓解美國農產進來台灣的壓力，鄭麗文敲開這扇大門，盼台官方把握。他說，台灣農產必須要找出路，希望大家要看遠一點。



中國國民黨主席鄭麗文7日至12日訪問中國大陸，並與中共總書記習近平舉行會談。中共中央台辦12日授權發布10項政策措施，包含恢復兩岸空中客運直航正常化、推動上海市及福建省居民赴台自由行試點。



其中針對農產的第五項：在堅持“九二共識”、反對“台獨”政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。



對此，蕭漢俊表示，農產品的部分有非常正面的效果，因為台灣經過這次台美關稅談判後，美國農畜產品很多享有輸台零關稅。美國豬肉成批大量的進來台灣，所以豬肉價格高不起來，這已經明顯開始出現影響。所以台灣政府馬上成立新台幣5百億基金去補助養豬戶、屠宰場。



蕭漢俊表示，接下來還會看到美國柑橘類、葡萄等水果零關稅慢慢進來台灣，台灣的農產品就會遭受打擊。若受打擊，就需要另外找出路，不能只靠內銷。大陸市場那麼大，台灣可以舒展美國給的壓力，部分銷往大陸，對台灣農民是絕對有利。他說“站在農業界的立場，他是樂見其成，且拍雙手贊成。”



針對台灣農業的現況，蕭漢俊表示，目前台灣農業是走到很艱困的地步，未來台美關稅談判的影響會一樣一樣地浮現，現在豬肉價格影響已經開始浮現了，之後養牛的、養雞的，美國那邊都會輸入進來。甚至到了水果產季，美國柑橘類、葡萄、李子都輸進來，這都是免稅的。