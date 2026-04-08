陳麗玲：鄭麗文展現國民黨止戰高度　大利多

新黨發言人陳麗玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文結束6天訪陸和平之旅，12日傍晚返台。新黨發言人陳麗玲接受中評社訪問表示，鄭麗文這次訪陸行對台灣來說相當“解氣”，因為台灣在民進黨長期執政下不斷打壓兩岸和平的聲音，而鄭此行卻展現國民黨止戰的高度，對台灣來說絕對是大利多。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。陳麗玲與鄭麗文是台灣大學法律系同班同學。



陳麗玲強調，台灣在民進黨長期執政下，不斷無情地打壓兩岸和平的聲音，所以這次鄭麗文訪陸行真的對台灣多數人來說都相當“解氣”，因為習鄭會不僅讓兩岸破冰，也讓國際看到國民黨確實有能讓兩岸止戰的高度，消除國際過去認為台海是全世界最危險火藥庫之一的疑慮，這對兩岸來說都是好事。



她說，相信在台灣所有母親都認為，自己生的孩子不是要給民進黨拿來打仗用的，台灣每年花那麼多錢去向美國軍購，買來的幾乎都是無用的武器，但民進黨卻還要不斷為台灣孩子將來要上戰場做準備，這對台灣母親情何以堪？



陳麗玲指出，這次習鄭會能以和平為切入點是很好的開始，也代表國共兩黨的對話已逐漸邁向“深水區”，當和平成為兩岸最大共識之後，自然就可以讓民進黨長期以來慣用的“抗中保台”和“倚美謀獨”伎倆破功，也讓台灣老百姓看得更清楚，誰才是真正在為兩岸和平而努力的政黨，而誰又是只想讓台灣孩子上戰場的政黨。



陳麗玲提到，鄭麗文這次為兩岸和平帶回這麼豐碩的成果，但陸委會竟然還敢威脅說要用“國安法”和“反滲透法”來法辦鄭，實在令人匪夷所思。